Membros da Bamor presos com explosivos e drogas são soltos nesta terça

Seis integrantes da Bamor foram soltos na tarde desta terça-feira, 7. Os suspeitos foram presos no domingo, 5, com explosivos e drogas dentro de um ônibus, em Salvador. Durante o fim de semana, marcado pelo clássico Ba-Vi que terminou empatado em 1 a 1, 10 pessoas ligadas à torcida organizada foram presas.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o grupo foi encontrado pela Polícia Militar na rua Nilo Peçanha, no bairro da Calçada. Os seis suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes.

"A audiência de custódia tem como escopo avaliar a legalidade ou ilegalidade da prisão dentre outras causas. Na audiência de custódia, o promotor ali presente percebeu que se tratava de uma prisão ilegal. A defesa, a qual faço parte desde o suposto flagrante, vem sustentando a ilegalidade da prisão. O magistrado reestabeleceu a liberdade das seis pessoas que estavam ali presentes", detalhou o advogado Otto Lopes, em entrevista ao Portal A TARDE.

No sábado, 4, véspera do clássico Ba-Vi, quatro integrantes da Bamor foram encontrados com pedaços de madeira e uma arma de choque em Salvador. Segundo a SSP, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes. Na ação, eles se preparavam para atacar membros da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis, do Vitória.