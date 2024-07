Mulheres de aço vencem JC e se aproximam do acesso à Série A1

Equipe do Bahia na Série A2 - Foto: Divulgação / EC Bahia

Cada vez mais próximo da elite do futebol feminino, o Bahia venceu o JC Futebol Clube na tarde deste domingo, 30, em Itacoatiara, pelo placar de 2x0, com gols de Ellen e Kamile Loirão. O resultado coloca a equipe tricolor com um pé no objetivo principal da temporada, podendo perder dentro de casa por até um gol de diferença. O duelo de volta está marcado para às 19h da próxima segunda, 8, no estádio de Pituaçu, em Salvador.



O primeiro gol saiu ainda na primeira etapa, quando chutou cruzado dentro da área e não deu chances a goleira da equipe amazonense. No retorno do intervalo, foi a vez de Kamile Loirão marcar o dela, desta vez tirando da goleira e finalizando rasteiro.

Na competição, a equipe comandada pela treinadora Lindsay Camila liderou o grupo A, com 16 pontos e cinco triunfos em sete jogos, tendo a segunda melhor campanha da competição, atrás apenas do Instituto 3b, no grupo B.