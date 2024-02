"Nosso objetivo é vencer", declara Ceni sobre o Ba-Vi deste domingo | A TARDE

Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva depois do triunfo do Esporte Clube Bahia por 3 a 0 sobre o América-RN, na noite desta quinta-feira, 15, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste de 2024. O resultado colocou o Esquadrão na primeira colocação do Grupo B da competição, com 6 pontos somados, mesma pontuação do Fortaleza, mas com um saldo de gols superior aos cearenses.

Durante a coletiva, Ceni comentou sobre a partida de Gabriel Xavier e Victor Cuesta, dupla de zaga titular na partida desta quinta-feira, 15: "Gostei bastante do que eles produziram hoje. Jogaram muito bem, estava falando isso no vestiário. De maneira geral eles não foram muito exigidos, mas estavam bem controlados e recuperavam a bola muito rápido".

Ainda na coletiva, Ceni destacou a estreia do lateral-direito Santiago Arias, que marcou o primeiro gol do jogo: "É um jogador bastante técnico, de bom passe. No começo, estava jogando afundando a linha, mas eu vi que naquele ritmo ele não ia aguentar até o final do jogo, e eu precisava fazer algumas trocas, então eu resolvi mudar um pouco a maneira de jogar, prendendo ele um pouco mais a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, e a partir dai ele foi bem, ficou morto ao final do jogo, mas por conta do tempo que tinha sem atuar".

Questionado a respeito de aplicar uma goleada no rival, no Ba-Vi deste domingo, 18, pelo Campeonato Baiano, Ceni afirmou que não está preocupado com isso. "Eu quero tentar conquistar o triunfo contra o Vitória, mas não tem nada a ver. Ninguém constrói uma goleada com esse objetivo, as coisas acontecem. Nosso objetivo é vencer".

"Vai ser um grande jogo", declarou Rogério Ceni sobre o o primeiro clássico do ano.