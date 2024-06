"O CRB não sofreu tanto assim com o Bahia", diz treinador | A TARDE

O CRB fez história na noite de domingo, 27, e em plena Arena Fonte Nova, eliminou o Bahia para chegar na final da Copa do Nordeste pela segunda vez em sua história. O Galo da Pajuçara assumiu uma postura mais defensiva, segurou o 0 a 0 e levou a melhor na disputa de pênaltis.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico do CRB, Daniel Paulista, elogiou o Bahia e seus jogadores de frente, mas fez questão de comemorar a postura tática da sua equipe, que conseguiu anular o adversário na maior parte do jogo. Para o treinador, o Galo "não sofreu tanto" para se classificar.

>> Ceni defende Marcos Felipe após eliminação: "Ele faz a diferença"

"Estratégia de jogo foi muito bem montada. Falamos aos atletas que precisávamos de uma aplicação defensiva altíssima para bloquear esse time do Bahia. Acho que conseguimos isso muito bem até 25, 30 primeiros minutos. E tivemos duas boas conclusões, com Léo Pereira e Hereda. Depois o Bahia cresceu, pela qualidade de seus jogadores, pelo seu volume de jogo, teve uma bola na trave...", analisou.

O Bahia não conseguiu brilhar, mas teve as melhores chances da partida. Jean Lucas acertou o travessão duas vezes e Cauly perdeu um gol inacreditável, cara a cara com o goleiro.

"Mas o CRB não sofreu tanto assim com o Bahia. O CRB, lógico, ficou postado defensivamente e sempre se mostrou perigoso, deixando o adversário com receio de se expor. E isso ficou provado nos minutos finais. O CRB subiu suas linhas de marcação, tentou uma pressão e conseguiu duas, três possibilidades, com uma boa cabeçada no fim. Foi um jogo com alternativas, mas contra um grande adversário", completou.

O CRB chegou pela segunda vez na final da Copa do Nordeste e vai em busca do título inédito, já que na primeira oportunidade perdeu para o Sport em 1994. A disputa atual será contra o Fortaleza, nos dia 4 de 9 de junho, com o jogo de volta no Rei Pelé, em Maceió.

Publicações relacionadas