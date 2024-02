"O gramado estava ótimo", dispara Ceni após derrota para o River | A TARDE

O Esporte Clube Bahia sofreu o primeiro revés da temporada sob o comando de Rogério Ceni na tarde deste sábado, 10, em Teresina, no Piauí. O Esquadrão já havia sido derrotado no ano, na partida contra o Jequié, na estreia do Baianão, mas o treinador não estava na beirada do campo e o clube foi à campo com um misto de reservas e atletas da base, já que os titulares estavam em Manchester. O Tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo o River-PI, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, em duelo marcado por erros individuais, arbitragem questionável, atuação ruim dos jogadores e um gramado em péssimo estado no Estádio Albertão.

Após o jogo, Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva e foi perguntado sobre o estado do gramado, que não estava nas melhores condições, e se de alguma forma isso pode ter atrapalhado o estilo de jogo do Bahia: "Não vou comentar sobre isso. O gramado estava ótimo e nós jogamos dentro das condições que o gramado oferecia, e tivemos as oportunidades com o gramado nas condições que estava, então não tenho que falar sobre isso".

Ceni foi também questionado sobre o rendimento superior de Thaciano jogando mais avançado, frente a atuação frustrante de Everaldo: ''O Thaciano tem se acostumado a jogar na última linha, se sente até melhor, mas o problema é que no primeiro tempo nos fizemos a nossa construção e o Thaciano queria muito atacar, mais o Éverton e o Cauly, e acabou ficando um espaço vazio no meio, por onde nós sofremos alguns contra-ataques. É difícil avaliar a performance técnica de um atleta no jogo de hoje. Nós não fomos bem como um todo".

"O resultado não vai abalar. Vamos continuar trabalhando firme. Durante nove dias nenhum dos atletas teve folga e jogaram três partidas, então é normal que no terceiro jogo acabe pesando mais a perna, mas não vamos abaixar a cabeça. Vamos enfrentar outros jogos difíceis e nós vamos sempre em busca do resultado, não importa a divisão", destaca Rogério, após a derrota para o River-PI.

O próximo confronto do Bahia é contra o América-RN, na próxima quinta-feira, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste.