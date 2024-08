Oficial! Situação é regularizada e Lucho Rodriguez é do Bahia

Lucho Rodriguez - Foto: Reprodução | AUF

O Bahia e o Liverpool-URU chegaram a um acordo e a transferência do atacante Lucho Rodriguez foi regularizada nesta sexta-feira, 19.

A proposta dada pelo Bahia foi de U$ 12 milhões, mais de R$ 65 milhões, por 70% dos direitos federativos e um contrato de cinco anos. Lucho é a contratação mais cara da história do futebol nordestino.

Na disputa pelo jogador, o Tricolor venceu o time argentino do River Plate. O novo reforço do Esquadrão de aço já teve a documentação enviada para a CBF e agora aguarda o atleta ser registrado no BID.