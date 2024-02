Óscar Estupiñan é oficialmente apresentado pelo Bahia | A TARDE

O Esporte Clube Bahia apresentou oficialmente seu sexto reforço para a temporada de 2024. Trata-se do atacante Óscar Estupiñan, que já foi anunciado, está em Salvador, e que inclusive, aproveitou a cidade para dar uma passadinha no Carnaval durante os dias de festa.

A apresentação foi realizada nesta quarta-feira, 14, às 15h45, na sala de imprensa da Arena Fonte Nova. Durante a coletiva, o atacante, que é amigo de Hugo Rodallega, afirmou que teve boas referências vindas do conterrâneo para aceitar o desafio de jogar no Esquadrão: "Ele me disse que o clube era espetacular e fantástico".

"Pude crescer muito de forma tática e física durante meu período na europa, e quero trazer tudo isso que aprendi para o Bahia", afirmou o colombiano ao ser perguntado sobre sua experiência no Velho Continente.

Questionado sobre sua aparição no Carnaval de Salvador, Óscar disse que as pessoas eram magníficas: "Foi muito positivo para mim, os torcedores acreditam que vai ser um grande ano e quero sentir essa vibração no campo".

Ainda durante a coletiva, o atacante falou sobre a escolha do número 29, que anteriormente já foi utilizado por Vina e Jacaré, jogadores identificados com a camisa do Tricolor de Aço: "Gosto do número e quando cheguei me falaram que tinha um histórico, então quero que a numeração siga fazendo história".

O próximo confronto do Tricolor de Aço acontece já nesta quinta-feira, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste, contra o América-RN. O confronto é importante para o Esquadrão reencontrar o caminho dos triunfos na competição, após o revés sofrido no Piauí, contra o River, no último sábado, 10.