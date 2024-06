Pausa vai fazer bem? Bahia 'descansado' enfrenta o Fortaleza na quinta

- Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Depois de longos onze dias, o Esquadrão de Aço voltará a ter um compromisso pelo Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira (13). Atual vice-líder da Série A, o Tricolor vive bom momento e é esperado que o grande intervalo sem jogos não interfira no desempenho dos atletas dentro de campo. Realidade essa bem distinta do adversário da vez, o Fortaleza, atual campeão do Nordestão.

Na última vez que o Bahia foi aos gramados pela competição nacional a impressão que ficou foi positiva, afinal de contas, o Tricolor arrancou um empate fora de casa contra o poderoso Atlético-MG, mesmo tendo saído atrás do placar. A ideia do técnico Rogério Ceni é repetir esse desempenho, sobretudo por conta do apoio efusivo das arquibancadas.

Para conquistar o resultado positivo em casa e, quem sabe, dormir na liderança do torneio, o clube baiano contou nesse período com muito treinamento no CT Evaristo de Macedo. Enquanto o Bahia teve tempo de sobra para se preparar, o Leão do Pici teve pela frente dois desgastantes jogos de final, contra o CRB.

No jogo de ida os cearenses conseguiram vitória fácil por 2 a 0, mas na volta o cenário foi bem diferente. Os comandados por Vojvoda suaram muito para ficar com a taça do regional e só nas penalidades conseguiram ser superiores.

É com a moral de campeão que os visitantes enfrentarão o Super-Homem na Fonte Nova, onde somente uma vez na temporada o time tricolor foi superado – em janeiro, pela abertura do Baianão.

O que pode ser uma questão determinante no embate é o cansaço, não só por causa do esgotamento físico que partidas disputadas podem causar, mas também da fadiga resultante de viagens. Enquanto os jogadores do Bahia não saíram de Salvador, os atletas do Fortaleza no domingo estiveram em Maceió e na quinta estarão na capital baiana.

Preparação e retorno?

O ‘professor’ Ceni seguiu com suas aulas ontem para o confronto contra o Fortaleza. O treinador optou por realizar trabalhos em campo reduzido, com o intuito de aprimorar o toque de bola sob pressão dos seus comandados.

Inclusive com a participação dos goleiros, nessa atividade foram utilizadas dez traves pequenas, conhecidas popularmente como ‘golzinhos’.

Na sequência, com o auxílio da comissão técnica, o técnico focou em exercícios táticos. Pouco antes do fim do treinamento, os zagueiros do elenco ainda precisaram afastar bolas aéreas da defesa.

Para a felicidade da torcida, o DPT Médico do clube parece estar bem operante, já que, aparentemente recuperado, Victor Cuesta participou de todo treino de ontem e deve estar entre os relacionáveis.

Por conta de lesão no joelho, o jogador ficou de fora dos últimos três jogos do Bahia. Mesmo à disposição, é provável que Ceni ainda opte pela dupla Kanu e Gabriel Xavier.