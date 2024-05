Pênaltis? Veja a análise do VAR durante partida entre Criciúma e Bahia | A TARDE

A partida entre Criciúma e Bahia, realizada na noite de quinta-feira, 23, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, teve dois momentos de possíveis pênaltis a favor do Tigre. No entanto, em ambas as situações, o árbitro de vídeo (VAR) foi acionado e analisou que não houve nenhuma infração, livrando o Tricolor de situção pior.

O primeiro lance aconteceulogo no primeiro minuto de partida, quando o atacante Rafael Ratão dá uma joelhada na parte posterior da perna de Bolassie. No entanto, mesmo entendendo que houve a falta, um impedimento já havia ocorrido na origem da jogada.

"Vou checar o possível pênalti, jogo parou. Claus, está sendo checado um possível pênalti lá. Tem também um possível impedimento antes. Eu tenho um jogador que está com a posse de bola, outro vem por trás e dá uma joelhada na parte de trás da perna. Ele fala de impedimento na origem. Claramente impedido. Chamar para a revisão e avisa de possível impedimento", disse o VAR.





Reprodução | CBF TV

Após análisar o momento em vídeo, o árbitro da partida, Raphael Claus, acompanhou a decisão do VAR e assinalou o impedimento.

Já na etapa final, houve uma checagem de possível bola na mão do lateral-direito colombiano Santiago Arias. No entanto, as imagens mostraram que a mesma pegou na barriga do defensor tricolor.

"Marcou pênalti, ok? Ele marcou pênalti no braço direito e na (câmera) 3 toca na barriga. Vamos ver pela (câmera) 2. Claus, sugiro revisão para possível não pênalti, tá? Vamos mostrar a 2 e depois a 3. Acho essa a ideal. Tem que ser em 33 (velocidade), bem lento mesmo", disse.





Reprodução | CBF TV

No confronto, o Bahia venceu o Criciúma pelo placar de 2 a 0, ambos os gols marcados nos momentos finais da partida. Com o resultado, o Esquadrão avançou para as oitavas de final do torneio nacional.

