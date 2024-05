Pivetes de Aço recebem o Palmeiras na 8ª rodada do Brasileirão sub-20 | A TARDE

No G4 do Brasileirão Sub-20, o Bahia entra em campo nesta terça-feira, 21, às 15h, em Pituaçu, pela 8ª rodada da principal competição de base do Brasil. Os Pivetes de Aço enfrentam o Palmeiras em busca da vitória que garantirá à equipe do técnico Rogério Ferreira a segunda colocação. O duelo será transmitido pelo Sportv.

Em meio a um processo de transformação de sua base, o Bahia coloca os jogadores no centro do processo de formação, utilizando as equipes como plataformas para o desenvolvimento dos Pivetes de Aço.

Confira os jogadores relacionados para o jogo contra o Palmeiras:

Goleiros:

Pedro (2004)

Victor (2006)

Laterais:

Alex (2005)

Lucas Cirilo (2005)

Rafael (2004)

Robert Dias (2004)

Zagueiros:

Gerald (2007)

Daniel (2005)

Kauã Davi (2004)

Fredi (2006)

Volantes:

Sidney (2006)

Wendell (2006)

Paulo Souto (2006)

Meias:

Vitinho (2004)

Pedrinho (2006)

Roger (2007)

Gazineu (2006)

Atacantes:

Tiago (2005)

Ruan Pablo (2008)

Wallifer (2006)

Coni (2006)

Samuel (2005)

Gustavo Ulguim (2006)

