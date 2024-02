Pouco aproveitado no Bahia, Diego Rosa deixará o Tricolor | A TARDE

O Bahia deve anunciar nas próximas horas a saída do meia Diego Rosa. O jogador chegou a ser utilizado nas primeiras três rodadas do Campeonato Baiano, porém, não conseguiu assegurar uma vaga entre os atletas que vão seguir o trabalho com o técnico Rogério Ceni. Além disso, deve seguir para o futebol belga. A informação foi dada pelo repórter Nilson Luis e confirmada pelo portal A TARDE.

Diego chegou ao Bahia no início de 2023 e a expectativa era grande para uma evolução do seu desempenho, porém, não conseguiu entrar em campo em sequências e foi pouco utilizado pelos técnicos Renato Paiva e Rogério Ceni.

Em 2024, o volante chegou a viajar para Manchester, onde o Esquadrão realizou a sua pré-temporada, porém, ao retornar mais cedo para a Bahia o jogador acabou não agradando nas partidas que atuou com o time considerado C, na derrota para o Jequié e no empate com o Atlético, onde chegou a marcar um gol, e no segundo tempo do duelo contra o Barcelona.

Inclusive, o jogador chamou atenção nesta temporada ao ameaçar deixar o futebol depois da derrota do time para o Jequié, no começo do estadual.

Com o uniforme do Tricolor, o soteropolitano fez 30 partidas e marcou apenas um gol.