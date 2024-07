"Precisamos ter mais oportunidades de gol”, reclama Ceni após derrota

A equipe baiana terminou o jogo com 66% de posse de bola, mas poucos chutes - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O técnico Rogério Ceni enalteceu a maior posse de bola de seu time na derrota para o Flamengo, porém lamentou o número baixo de oportunidades de gol para sair com os três pontos no duelo realizado no Maracanã.

A equipe baiana terminou o jogo com 66% de posse de bola, chegando a 71% no final do primeiro tempo, com 719 troca de passes no Maracanã. Mas o número de finalizações não acompanhou a superioridade no controle do jogo e acabou com 9 chutes a gol ao seu favor contra 14 do adversário.

“Fico feliz de ver como o Bahia foi no Maracanã. Nunca tinha visto um time ter controle sobre o Flamengo como tivemos hoje. Acho que estamos no caminho correto, mas precisamos ter mais oportunidades de gol. Que o controle de jogo seja compatível com as oportunidades. Acho que isso já é um crescimento para quem ano passado acabou um ponto na frente do rebaixamento”, disse o treinador.



Ceni em entrevista coletiva no Maracanã | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

“Não foram tantas oportunidades. Hoje teve um chute do Jean Lucas, fraco. O Everton tenta uma também. A verdade é que pelo volume que tivemos, finalizamos pouco. O Flamengo também baixou muitos as linhas, fica mais difícil ter oportunidades claras. Faltou um pouco de inspiração no último terço do campo, de resto foi como planejamos. Acho que o resultado não reflete de maneira nenhuma o que foi o jogo”, completou o treinador.

Ceni terá poucos dias para buscar o equilíbrio, já que o time volta à campo no domingo, 23, às 16h, contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.