Preto Casagrande aprova ação do Bahia e critica jogadores de futebol | A TARDE

Após a condenação de Daniel Alves a quatro anos e meio por estupro na Espanha, o Bahia decidiu retirar a homenagem ao ex-jogador no museu do clube, localizado na Arena Fonte Nova. Ídolo do Tricolor, Preto Casagrande afirmou que o clube tomou a atitude correta e defendeu que Dani “errou feio”.

“O clube agiu certo numa forma de demonstrar que quem erra tem que pagar de alguma forma. A gente sabe que os anos que ele vai passar na cadeia servem de aprendizado, de lição. Porque assim, eu tenho uma filha de 16 anos e eu me coloco no lugar do pai e da mãe dessa menina. ‘Como deve ser?’ O fato dela, desde o início, não demonstrar que queria dinheiro, só queria justiça. E o cara dá cinco versões do mesmo episódio, eu acho que está mais do que provado de que ele errou e errou feio”, disse Preto no canal Linha Alta.

Preto ainda aproveitou a oportunidade para criticar os jogadores de futebol, pois segundo ele, deveriam se posicionar contra o ex-lateral do Barcelona e da Seleção Brasileira.

“Somos passivos de erros, somos. Mas o ato dele não tinha droga, ele não estava embriagado. Daniel nunca foi de beber, a gente sabe disso, sempre foi um cara muito comportado nesse aspecto, então ele errou feio e uma coisa que me chama a atenção é essa classe de jogador de futebol, ninguém se pronunciou, então isso é uma sacanagem”, concluiu o comentarista.