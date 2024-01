Preto Casagrande crava Bahia como um dos melhores meios do Brasil | A TARDE

O Bahia tem se destacado no mercado de transferências, especialmente pelas contratações para o meio de campo. O meia Éverton Ribeiro e o volante Jean Lucas já foram anunciados pelo clube, enquanto o volante Caio Alexandre se juntou ao grupo que faz pré-temporada em Manchester, na Inglaterra.

Com esses reforços, o ex-jogador Preto Casagrande considerou que o Bahia tem um dos três melhores meio-campo do futebol brasileiro para a temporada 2024. “O Bahia, sem dúvida nenhuma, está entre os três melhores meio campos do Brasil atualmente. Individualmente, tecnicamente, teoricamente”, cravou o atleta durante entrevista ao Canal Linha Alta.

Preto acumula passagens pela dupla Ba-Vi e, ao lado de Emerson Ferretti, foi o último a conquistar a Bola de Prata entre os jogadores das equipes baianas. O meia foi o vice-artilheiro do Bahia no Brasileirão de 2001, quando fez 9 gols em 24 partidas.