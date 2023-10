Preto dispara que Ceni vai 'bater cabeça' com atacantes do Bahia

Além dos problemas na defesa, o ataque do Bahia também tem deixado a desejar nesta temporada, principalmente os jogadores que atuam na função de centroavante. Dos 28 gols marcados pelo time no Brasileirão, apenas cinco vieram de Everaldo ou Mingotti, a dupla de definidores do elenco.

Titular em boa parte da temporada, Everaldo se tornou o principal alvo de críticas da torcida, que também não tem confiança em Mingotti, reserva direto. Por isso, de acordo com o ex-meia tricolor, Preto Casagrande, que não aprova nenhum dos dois atacantes, o técnico Rogério Ceni tem o risco de 'bater cabeça' até o fim da temporada em busca de uma solução para a camisa 9.

“Eu acho que o City errou quando apostou no Everaldo. Eu confesso que não lembro do Everaldo ter grandes temporadas com regularidade. Não lembro, acho que ele ficou muito tempo fora do Brasil e isso requer um certo tempo de adaptação, mas o fato é que ele não conseguiu em nenhum momento da temporada, e não faltaram oportunidades, seja no sistema com três zagueiros, depois com a linha de quatro. Com três zagueiros ele ficava muito isolado lá na frente, o time ficava muito separado e ele tinha poucas oportunidades, mas depois da mudança do sistema, ele teve sim bastante oportunidades, não só de minutagem, mas também de chances de gols. Ele não conseguiu em nenhum momento ser esse cara que a torcida imaginava”, iniciou o ex-jogador em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!.

“O Mingotti quando teve a oportunidade também não soube aproveitar, é um jovem que veio de uma situação bem diferente do que é jogar no Bahia. Eu acho que o Bahia corre esse risco de ficar até o final da temporada 'batendo cabeça' sem encontrar esse jogador. O Ratão a gente ouve falar de que ele pode fazer essa função, mas eu confesso que nunca vi”, completou o ex-meia.