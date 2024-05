Proprietário do Botafogo cita Palmeiras x Bahia durante CPI; confira | A TARDE

Durante seu depoimento perante o Senado, nesta segunda-feira, 22, onde apresentou o relatório sobre suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, mencionou que o jogo entre Palmeiras e Bahia, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, estava incluído no documento.

Naquela partida, o Bahia acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0. De acordo com o investidor, no lance do gol marcado pelo meia Raphael Veiga, o árbitro "optou pelo caminho mais fácil" ao conceder vantagem em uma falta.

"Naquele jogo em particular, o jogador do Palmeiras foi empurrado por trás, sofreu uma falta clara e o árbitro concedeu a vantagem. Foi uma decisão fácil de tomada pelo VAR, mas acredito que isso está além do nível da margem de erro de um árbitro. Acredito que não foi um erro", afirmou Textor.

No relatório de Textor, foram examinados outros jogos do Palmeiras nos quais foram apontados sinais de manipulação, incluindo a vitória sobre o Vasco por uma margem mínima. O confronto ocorreu em 27 de agosto do ano passado. Naquela época, o Botafogo estava liderando o Brasileirão com uma vantagem confortável.

Após o testemunho do americano, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI, declarou que existem indícios suficientes para iniciar uma investigação. A CPI é composta por 11 membros titulares e sete suplentes. Jorge Kajuru ocupa a presidência, tendo Eduardo Girão (Novo-CE) como vice-presidente. O relator é Romário (PL-RJ), responsável pelo requerimento que deu início aos trabalhos.