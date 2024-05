John Textor passa por cirurgia após queda de skate; entenda | A TARDE

John Textor, empresário e proprietário da SAF do Botafogo, não pôde comparecer ao Estádio Nilton Santos durante a vitória do Botafogo por 5 a 1 contra o Juventude no último domingo, 21, devido a uma cirurgia de correção necessária em seu cotovelo.

O norte-americano de 58 anos sofreu uma lesão no cotovelo após cair de skate em Saquarema, Rio de Janeiro, no sábado anterior, 20. Ele costumava ser uma presença assídua nos jogos da equipe e, na semana anterior, foi avistado desfrutando de um churrasquinho antes da partida contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro.

Textor já praticava skate na infância, durante os anos 1970, e era considerado um prodígio no esporte. Competia na modalidade freestyle na Califórnia, nos Estados Unidos.