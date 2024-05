Condenado por homicídio culposo, ex-Bahia pede reforma da sentença | A TARDE

O ex-jogador do Esporte Clube Bahia, Marcinho, que defendeu as cores do Esquadrão em 2022, terá um recurso, apresentado pela defesa do atleta, julgado pela 2ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro, no dia 30 de abril, buscando a revisão da sentença que o condenou.

Em abril de 2023, Marcinho foi condenado pelo atropelamento que resultou na morte de um casal de professores no Recreio, em 2020. A sentença estabeleceu uma pena de três anos e seis meses de detenção em regime aberto, além da suspensão de sua habilitação para dirigir por igual período.

A pena privativa de liberdade foi convertida em penas restritivas de direitos. A audiência de apelação estava originalmente marcada para o último dia 16 de abril, porém os advogados de Marcinho solicitaram que as argumentações fossem apresentadas pessoalmente.



O jogador foi acusado de homicídio culposo, caracterizado pela ausência de intenção de matar. As acusações indicam que ele estava trafegando em velocidade acima do permitido no momento do acidente e que deixou o local sem prestar socorro às vítimas.