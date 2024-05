Rezende explica falta de 'sangue no olho' do Tricolor nos Ba-Vis | A TARDE

O Bahia conseguiu empatar o placar após estar perdendo de 2 a 0 para o Vitória, no domingo, 21, no Barradão. Porém, um questionamento sobre a falta de “garra” para enfrentar os clássicos se tornou recorrente entre os torcedores tricolores. Questionado sobre o assunto, o volante Rezende admitiu que a equipe entrou um pouco ‘desligada’ nos Ba-Vis.

“Não tenho palavras, eu concordo. Acho que Ba-Vi não é um jogo qualquer, é um jogo que a gente tem que entrar com a atenção dobrada e com vontade, que é um jogo a parte pra gente. Então, eu acho que hoje foi mais um desses jogos que a gente entrou um pouquinho mole e tal, que deixou os caras com muita vontade. Eu acho que num jogo desse a gente tem que brigar, igualar o nível de disputa no jogo, que eu sei que a nossa equipe tem mais qualidade”, expressou o camisa 5, na zona mista após o clássico.

Leia mais:

Condé joga para diretoria chegada e saída de Luan do Vitória

Pedindo passagem, Biel muda a história do Ba-Vi; veja números

Bahia enfrentou o Rubro-Negro cinco vezes ao todo nesta temporada, vencendo apenas um dos jogos e empatando dois. O volante contou que a equipe tem se esforçado para melhorar, superando a perda do título do Baianão, em casa, para o rival, e escrever uma nova história no Brasileirão 2024.

"A gente busca sempre melhorar com os erros, pra que não se repita mais esses gols bobos que a gente vem tomando. Mas é outro campeonato, acho que já virou a página. A gente sofreu bastante com a perda do título (do Baianão). É outro campeonato, agora a gente tem que virar a página, focar e não errar mais para poder buscar o máximo de pontos possíveis nesta Série A", afirmou ele.

O próximo compromisso do Tricolor de Aço será contra o Grêmio, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, às 21h do sábado, 27.