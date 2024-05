Condé joga para diretoria chegada e saída de Luan do Vitória | A TARDE

De muita expectativa até o desapontamento, a passagem de Luan pelo Vitória foi bem apagada, além de curta. O jogador disputou apenas seis partidas em 95 dias de clube e teve o contrato rescindido na última sexta-feira, 19. Após o clássico Ba-Vi, o técnico Léo Condé foi questionado sobre a saída do meia e respondeu que a decisão não partiu dele.

"Foi decisão da diretoria", afirma Condé, exaltando o comprometimento do atleta. "No dia a dia, muito ao contrário do que as pessoas falam do lado de fora, sempre foi profissional, chegou nos horários e trabalhou", afirmou ele em entrevista coletiva de domingo, 21.

Condé indicou que a saída de Luan foi atribuída a forte concorrência na mesma posição, tendo em vista a disputa com um dos destaques da equipe, Matheusinho. Por isso, ele teve poucas oportunidades de entrar em campo.

"A decisão de jogar ou não é minha, mas ele, infelizmente, é de uma posição que tem bons jogadores no elenco, como o Matheusinho, uma das principais peças, e até o Daniel Jr., que é um jogador que vamos tentar dar mais minutagem. Acho que a saída foi mais por isso", explicou.

Com Matheusinho e sem Luan, o Rubro-Negro baiano segue com foco total no Brasileirão Série A. Após empatar com o Bahia (2x2) no clássico de domingo, 21, o Leão se prepara para encarar o Cruzeiro, no próximo domingo, 28, às 16h, no Mineirão, pela 4ª rodada.