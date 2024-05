Pedindo passagem, Biel muda a história do Ba-Vi; veja números | A TARDE

Biel foi acionado para entrar no segundo tempo e mudar a história do primeiro clássico Ba-Vi válido pelo Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo, 21. Com mais um gol e uma assistência, o atacante chegou a 10 participações em gol na temporada e lidera o Bahia nesse quesito, mesmo sem ser titular absoluto.

Com o tento anotado e mais um passe decisivo, Biel se igualou a Thaciano como líder em participações diretas, mas leva vantagem por ter atuado apenas 871 minutos em 2024. Ele precisa de apenas 87 minutos para se envolver diretamente nos resultados do Esquadrão de Aço.

Agora com dois gols no Brasileirão, Biel se tornou o artilheiro do time neste início de competição. O atacante está a três gols de igualar a marca da Série A de 2023, quando balançou as redes cinco vezes, mas em 25 partidas disputadas, sendo 15 como titular.

Com três jogos disputados na competição nacional, o camisa 11 ainda não teve a oportunidade de começar uma partida jogando entre os 11 iniciais. Ainda assim, tem sido decisivo quando entra no decorrer dos jogos:

Veja abaixo os jogos de Biel na Série A:

Internacional 2x1 Bahia - 26 minutos em campo e 1 gol

Bahia 2x1 Fluminense - 18 minutos em campo e sem participações diretas

Vitória 2x2 Bahia - 31 minutos em campo, 1 gol e 1 assistência

Com Biel pedindo passagem, o Bahia agora volta a campo diante do Grêmio, dessa vez na Arena Fonte Nova. A partida será realizada no sábado (27), às 21h, válida pela 4ª rodada do Brasileirão.