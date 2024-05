Vitória não sabe o que é vencer na Série A há mais de 2 mil dias | A TARDE

Retornando à elite do futebol brasileiro, o Vitória fez a sua última participação no Brasileirão em 2018, quando foi rebaixado e ficou cinco anos entre as séries B e D. Agora, em 2024, o Leão voltou a representar o estado, ao lado do Bahia, entre os melhores 20 clubes do país. Entretanto, um fato vem tirando o sono dos torcedores: a equipe rubro-negra não vence na Série A a 2.017 dias, 288 semanas, 67 meses e cinco anos.

O último resultado positivo do Leão na Primeira Divisão ocorreu em outubro de 2018, contra o Chapecoense, na Arena Condá, quando venceu por 1x0, com gol de Lucas Fernandes. Desde então, foram seis empates e cinco derrotas, sendo nove jogos na última edição em que esteve presente e duas rodadas na atual edição.

Ao todo, nos últimos 11 jogos na Série A o Leão sofreu com 17 gols e marcou 10, sendo dois na temporada de 2024, contra o Bahia, no último domingo, 21, pela 3ª rodada. Ainda neste confronto, o Vitória quase quebrou a seca contra o maior rival e até abriu 2x0, mas sofreu o empate na reta final do segundo tempo e só conseguiu garantir um ponto.

Desta forma, a equipe rubro-negra é a 17ªda tabela, com apenas um ponto em dois jogos. Vale lembrar que, diferente de 14 clubes que estão à sua frente, o Vitória tem um jogo a menos, tendo em vista que a partida da 2ª rodada contra o Cuiabá foi adiada. Em caso de resultado positivo no confronto que falta, o Leão pode chegar até a 8ª colocação, a depender do saldo de gols.

Com o empate contra o rival, outro pequeno tabu foi mantido. Nos últimos seis jogos em que o Vitória enfrentou o Bahia na Série A, o Leão só venceu um deles, em setembro de 2014. Após isso, foram três empates e dois triunfos do Esquadrão. Enquanto o Leão marcou oito gols, o Tricolor balançou as redes 11 vezes.

Ba-Vi em 2018 | Foto: Mauricia da Matta / EC Vitória

A próxima chance de voltar a somar três pontos na Série A será neste domingo, 28, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Minas Gerais. O confronto é válido pela 4ª rodada do Brasileirão e tem previsão de início para às 16h.

Na competição, a Raposa conta com uma campanha de quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Na última rodada, enfrentou o Atlético Mineiro e saiu derrotado por 3x0, na Arena MRV.