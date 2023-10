Radialista que discutiu com Paiva quer ser presidente do Bahia

Em dezembro de 2022, os sócios do Bahia votaram a favor da venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao Grupo City. Os 10% restantes, no entanto, pertencem à associação civil, que terá novas eleições no fim deste ano, quando se encerra o mandato de Guilherme Bellintani. De olho no cargo, o radialista Jailson Baraúna confirmou que irá se candidatar ao cargo.

"Eu estou disposto a me candidatar sim. A gente vive em uma cidade plural e precisamos levar essa pluralidade no Bahia. Chega de só quem está lá em cima se achar no direito de ser presidente. Vim do povo, vim da arquibancada, ralei para caramba e estudo até hoje para ter condições e qualificações com a ideia gigante que tenho do meu clube", declarou Baraúna, em entrevista ao canal Extracampo.

Nas últimas semanas, o comunicador ganhou destaque nacional após discutir com o ex-treinador do Bahia Renato Paiva, durante entrevista coletiva após a goleada do Tricolor sobre o Red Bull Bragantino. Sem papas na língua, o jornalista criticou a atual gestão da associação civil do clube.

“A impressão é a pior possível. O que o presidente e o vice (Guilherme Bellintani e Victor Ferraz) estão fazendo é um crime. Eles estão só aparecendo, não tem nenhum planejamento. Se discute no Conselho, mas não apresentaram nada. Perguntei que tipo de direcionamento seria dado e foi dito que nada seria feito e que o papel é do próximo presidente. Nove meses 'coçando e cheirando'?", questionou o radialista.

Membro do grupo Mais um Bahêa (MUB), Baraúna quer investir para que o Bahia seja campeão em outras modalidades esportivas, uma vez que o futebol é gerido pelo City Football Group.

“Eu quero um Bahia campeão de basquete, campeão de vôlei... Quero chegar forte para conquistar. O nome é esse, ‘nasceu para vencer’. Do jeito que o Bahia vem sendo pensado hoje, é um clube do tamanho de uma ervilha", disse o comunicador.

Aos 51 anos, Jailson Baraúna também é formado em educação física e é conselheiro do Bahia há seis anos. Em sua longa carreira na rádio, o profissional já integrou equipes na Metrópole, Sociedade, Excelsior e Transamérica.