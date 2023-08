Vídeo: Paiva discute com radialista e se recusa a responder pergunta

Mesmo o triunfo de 4 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Itaipava Arena Fonte Nova, não acalmou os ânimos do treinador do Bahia, Renato Paiva. O português bateu boca com o radialista Jailson Baraúna na coletiva de imprensa pós-jogo, no início da noite deste domingo, 20.



O motivo foi o comentário que Baraúna fez sobre Paiva em seu programa, no dia 6 desse mês, após o triunfo do Bahia por 3 a 1 sobre o América Mineiro, também na Fonte Nova. "Eu pensei que você ia levantar, apontar o dedo e me chamar de covarde e malcriado como fez. Mas você só faz isso longe. Aqui não faz", disse Paiva, após Baraúna fazer sua pergunta.

Baraúna rebateu dizendo que na coletiva é o momento de fazer perguntas sobre o jogo, não análise sobre o treinador, e confirmou que de fato chamou Paiva de covarde. “Naquele dia você foi”, afirmou o radialista.

Ao final, Paiva não respondeu à pergunta de Baraúna, que era um pedido para que o treinador analisasse a partida contra o Bragantino, e o chamou de “radialista pífio”.

