Rezende teve lesão confirmada, mas não preocupa por muito tempo | A TARDE

O volante Rezende, peça importante no Esporte Clube Bahia, desfalcou a equipe na última partida contra o Bahia de Feira, no sábado, 27, devido a um estiramento colateral no joelho, conforme divulgado pelo Portal A Tarde. O jogador agora passará por um período de recuperação, e embora sua ausência seja sentida, a comissão técnica e o departamento médico do Esquadrão estão otimistas quanto ao seu retorno em breve.

A expectativa é que Rezende esteja de volta ao campo na estreia da Copa do Brasil ou no confronto da Copa do Nordeste contra o CRB, programados para 21 ou 28 de fevereiro, de acordo com informações do Bahia Notícias. A recuperação do atleta está em andamento, e a equipe técnica espera contar com sua presença em compromissos importantes nas próximas semanas.

Considerado um jogador de confiança pelo técnico Ceni, Rezende teve um início destacado na temporada de 2024, contribuindo com uma boa atuação e um gol na goleada por 5 a 0 sobre o Jacobina, na Arena Fonte Nova. A atuação sólida do volante levou o treinador a solicitar a renovação do contrato do atleta após a partida.

Na manhã desta segunda-feira (29), Rezende deu continuidade ao seu tratamento, realizando atividades físicas na academia do CT Evaristo de Macedo. Enquanto o jogador se recupera, o Bahia se prepara para o próximo desafio, enfrentando o Barcelona de Ilhéus nesta quarta-feira (31), às 19h15, na Arena Fonte Nova.