Rogério Ceni aproveita visita a Manchester para conversar com Ederson | A TARDE

Enquanto a temporada 2024 não se inicia, o Esporte Clube Bahia vai realizando algumas ações, inclusive na Inglaterra, mais precisamente em Manchester, casa do ‘Primo’ Manchester City, onde o Esquadrão realizará sua pré-temporada visando um ano melhor do que foi em 2023.

O treinador Rogério Ceni tem aproveitado seu período de férias para fazer uma espécie de intercâmbio na Europa, tendo visitado as instalações do Girona, na Espanha,que também faz parte do conglomerado, e do já citado Manchester City.

Na Inglaterra, Ceni teve a oportunidade de conversar um pouco com um velho conhecido, o goleiro Ederson, titular do Manchester City. Considerado um dos melhores do mundo na posição, o atleta tem como ídolo o treinador do Esquadrão: “Comecei na lateral-esquerda, mas tive dificuldades e acabei indo para o gol, e foi aí que eu comecei a acompanhar sua trajetória, que era especial pela forma que você (Ceni) jogava, sendo um dos pioneiros no quesito jogar com os pés”.

Durante a conversa, Ceni foi questionado se deixaria algum goleiro do Bahia cobrar pênalti ou falta, uma vez que essa era uma das principais características do treinador, e respondeu que se levasse o Ederson para o Esquadrão, com certeza: “Quem tem que executar é quem faz melhor. Se ele for o melhor, ele poderia tranquilamente”.

“Eu assumiria a responsabilidade. Sei da minha capacidade e do que posso fazer. Acima de tudo, é preciso ter personalidade e tranquilidade para executar”, afirmou Ederson.

Ao final do bate-papo, Rogério Ceni presenteou Ederson com uma camisa do Bahia que foi utilizada por ele no dia de sua apresentação como novo comandante do Tricolor, e com a luva usada no dia de sua despedida dos campos como goleiro.