Rogério Ceni avalia derrota para o Cuiabá: "Não foi uma noite feliz" | A TARDE

Com atuação abaixo do esperado, o Bahia foi superado por 3 a 0 pelo Cuiabá, em confronto direto na última quinta-feira, 9, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni fez sua avaliação da partida.

"Não ficamos atrás, acho que nos posicionamos mal. Biel acabou vindo para o meio, o que permitiu um dois contra um do outro lado. O time não jogou retraído. Tivemos o Yago na função do Thaciano, tivemos o controle do jogo, mas não fomos contundentes. Quando ficamos com dez parece até que fomos melhores em trocar passes e chegar até a área deles. Acho que erramos mais passes que o normal, não conseguimos construir. Não foi uma noite feliz", disse Ceni.

"Acabamos sendo punidos com um pênalti para o Cuiabá, um cartão vermelho e um gol. Acho que é uma carga muita pesada para superar. O time até se manteve bem, mas fica muito pesado", complementou.

Durante a partida, o nervosismo da torcida e dos jogadores era nítido. O atacante Biel, inclusive, chorou copiosamente no banco de reservas. Rogério afirma que o sentimento é natural devido a situação. Ele já projeta o jogo contra o Athletico-PR, que será novamente na Arena Fonte Nova.

"O nervosismo é natural. Uma derrota como essa traz um prejuízo até psicológico muito grande. Vamos ter que juntar nossas forças para a partida contra o Athletico, vamos estudar para tentar fazer o nosso melhor e conseguir esse triunfo, que é fundamental para nos manter na briga. Com uma derrota fica pesado porque as chances caem bastante. Era um triunfo que a gente contava hoje, mas aconteceu o imponderável, em um lance que foi até involuntário. São erros grandes, como foi contra o Cruzeiro. Mas é momento de ter força mental para reverter rapidamente essa situação. Tem que ser nesse domingo", comentou.

"Precisamos vencer no domingo, depois ter dez dias de preparação para enfrentar a reta final de quatro jogos. Eu sei que é muito difícil pedir isso nesse momento, mas precisamos da presença do torcedor. Sem eles não vai ser possível. O que nos leva a ter uma reta final de campeonato com possibilidades é um triunfo no domingo. Vamos nos preparar, saber quem podemos utilizar. Temos que montar um time competitivo para estar vivos na preparação para os últimos quatro jogos", concluiu.

O duelo contra o Athletico está marcado para este domingo, 12, às 18h30, na Arena Fonte Nova, válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O Bahia segue na 15ª posição, com 37 pontos somados.