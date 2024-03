Rogério Ceni dá chance a Sidney, mas pontua: "não está pronto" | A TARDE

Uma das joias da base do Bahia, o volante Sidney recebeu a oportunidade de começar uma partida como titular da equipe principal pela primeira vez na tarde deste domingo, 3. Aos 17 anos, o jovem jogou os primeiros 45 minutos na vitória de 2 a 0 sobre o Jacuipense, até ser substituído por Rezende, no intervalo.

Após o jogo, o técnico Rogério Ceni avaliou a atuação de Sidney e indicou que a participação dele na equipe sub-20 é essencial para seu desenvolvimento.

“Ele ainda é muito jovem, um jogador para ser preparado para o futuro. Acho que ele ainda não está pronto para jogar grandes campeonatos, é muito jovem. Mas é um ótimo menino, treina forte todos os dias. A gente tem que ir com calma para não queimar. Daqui a pouco começa o sub-20, bom para ele jogar, treinar com a gente e descer para jogar. Ir com calma. Jogar é bom para amadurecer. Continuar jogando com a base também é importante para o desenvolvimento dele”, disse o treinador em entrevista coletiva.

Antes das semifinais do Campeonato Baiano, o Bahia se prepara para enfrentar o Ceará, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida está marcada para as 21h30 de quarta-feira, 6, na Arena Castelão, em Fortaleza.