Rogério Ceni precisa de virada para manter bom retrospecto em finais | A TARDE

Precisando correr atrás do Vitória para reverter a desvantagem no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o técnico Rogério Ceni tem um retrospecto positivo em decisões. Ele começou a carreira como treinador em 2017 e já passou por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo antes de ser anunciado pelo Tricolor em 2023.

Mesmo com um curto histórico, Ceni já viveu diferentes contextos nos clubes onde passou, disputando finais enquanto defendia São Paulo, Flamengo e Fortaleza e saindo campeão em várias oportunidades, garantindo duas edições do Campeonato Cearense, uma Copa do Nordeste, um Campeonato Carioca e uma Supercopa do Brasil em situações em que disputou finais.



Nos pontos corridos, o treinador também faturou o Campeonato Brasileiro da Série B em 2018, no comando do Fortaleza, e o Brasileirão de 2020, pelo Flamengo. O Portal A TARDE levantou o histórico do treinador em decisões. Ceni terá mais um desafio no próximo domingo, 7, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Retrospecto positivo em finais

O primeiro desafio de Ceni na busca por títulos aconteceu em 2018. Na ocasião, ele estava no Fortaleza e foi derrotado pelo Ceará nas duas partidas da decisão, pelos placares de 2 a 1, ficando com o vice do Campeonato Cearense. Ao final daquele ano, ele celebrou a conquista da Série B.

Em 2019, ele deu o troco no Ceará vencendo as duas partidas da final, com um 2 a 0 na ida e 1 a 0 na finalíssima. O Fortaleza também garantiu o título da Copa do Nordeste, batendo o Botafogo-PB nas decisões, com 1 a 0 na Arena Castelão e no Almeidão. Naquele ano, ele deixou o Leão do Pici e acertou com o Cruzeiro, onde teve curta passagem.

Na volta ao Fortaleza, em 2020, ele foi novamente campeão cearense, batendo o Ceará na Arena Castelão por 2 a 1 e por 1 a 0 nos dois jogos da final. Ceni deixou o clube para assumir o Flamengo na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Rogério Ceni tem retrospecto positivo quando disputa finais; confira | Foto: Divulgação | Fortaleza

Sob o comando do Rubro-Negro, Ceni também conquistou coisas importantes. Além do título do Campeonato Brasileiro de 2020, ele superou o Palmeiras nos pênaltis na Supercopa do Brasil em 2021 ,após um empate por 2 a 2 no Mané Garrincha. Na mesma temporada, o técnico desbancou o Fluminense na final do Campeonato Carioca empatando por 1 a 1 na ida e vencendo por 3 a 1 na finalíssima.



No retorno ao São Paulo, que ocorreu em 2021, Ceni também teve a oportunidade de ser protagonista de grandes conquistas, mas ficou com o vice em duas oportunidades. Em 2022, o time tricolor abriu vantagem de 3 a 1 no Morumbi na final contra o Palmeiras, mas foi superado por 4 a 0 no Allianz Parque, ficando com a segunda posição estadual.

Ainda em 2022, o São Paulo chegou na final da Copa Sul-Americana e foi derrotado pelo Independiente del Valle por 2 a 0, em partida única realizada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Campeonato Baiano

Agora, Rogério Ceni terá a oportunidade de colocar mais um título em sua história como treinador, mas para isso, não terá missão fácil. Como perdeu para o Vitória no Barradão por 3 a 2, terá que vencer por dois gols de diferença para ser campeão baiano.

Em caso de triunfo do Bahia por vantagem mínima, a decisão será por pênaltis. O Vitória pode garantir o título até com um empate.





Desempenho de Ceni em finais - Campeonato Cearense 2018 - Vice

- Campeonato Cearense 2019 e 2020 - Campeão - Copa do Nordeste 2019 - Campeão - Campeonato Cearense 2020 - Campeão - Supercopa do Brasil 2021 - Campeão - Campeonato Carioca 2021 - Campeão - Campeonato Paulista de 2022 - Vice - Copa Sul-Americana 2022 - Vice Outros títulos

- Campeonato Brasileiro Série B 2018

- Campeonato Brasileiro 2020