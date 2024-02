Ryan deixa estádio de muleta e preocupa para o clássico Ba-Vi | A TARDE

O técnico Rogério Ceni pode ter um desfalque importante para o confronto contra o Vitória, programado para domingo, 18, às 16h, no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano da temporada 2024. O lateral-esquerdo deixou o estádio utilizando uma muleta e pode desfalcar a equipe para o duelo contra o Leão.

Ryan se machucou em uma dividida de bola no lado esquerdo defensivo do time baiano e, no mesmo momento, na reta final do duelo contra o América-RN, vencido pelo Bahia por 3 a 0, sendo substituído pelo lateral-direito Cicinho, que acabou sendo improvisado na posição.

Outro atleta que deixou o torcedor preocupado com o risco de contusão foi o meia Thaciano. No lance que originou o terceiro gol do Esquadrão, o atleta dividiu a bola com o adversário e acabou levando a pior, deixando o campo na sequência com dores no tornozelo.

Na zona mista, o lateral-esquerdo era o que mais preocupava, deixando o estádio com uma muleta. Já o meia estava andando normalmente na saída da Arena Fonte Nova.

Os dois atletas serão avaliados durante a reapresentação do elenco. Para o lado esquerdo, Ceni tem as opções de Luciano Juba ou as improvisações de Rezende e Cicinho.