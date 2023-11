Saiba qual o papel da Comissão Eleitoral nas eleições do Bahia | A TARDE

Faltam poucos dias para a primeira eleição para presidente do Bahia após a venda de 90% da SAF para o City Football Group. O pleito, marcado para 2 de dezembro, vai definir presidente, vice e 100 novos conselheiros da Associação Civil para o triênio 2024-2026. Ao todo, são cinco chapas inscritas para concorrer à diretoria executiva e oito chapas na disputa pelo conselho deliberativo.

A Comissão Eleitoral, que media a relação entre candidatos e eleitores, é a responsável por fiscalizar o pleito e garantir que o Estatuto do Clube e o Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo sejam cumpridos. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o advogado e presidente da Comissão, André Isensee, explicou esse importante papel.

“A Comissão tem o papel de ser coadjuvante. A ideia é viabilizar que os candidatos possam apresentar suas propostas de maneira clara e que o torcedor possa absorvê-las da melhor maneira possível e possa exercer sua escolha com consciência”, contou André.

Os sócios aptos a voltarem podem se dirigir à Arena Fonte Nova no dia da eleição ou votar online por meio de smartphone, tablet ou notebook. O presidente da Comissão Eleitoral garante que o voto é seguro e auditável.

“A votação será muito parecida com a da última eleição, em 2020, pouca coisa mudou. A mudança mais essencial é que não estamos mais em um cenário de pandemia, de modo que não haverá restrições muito grandes ao comparecimento do torcedor na Arena Fonte Nova”, disse ao Portal A TARDE.

“O voto à distância já não é novidade no clube há algum tempo e, além de ter sido regulamentado e passado pela aprovação do Conselho Deliberativo, já foi amplamente testado em assembleias gerais com outros temas, além das últimas eleições, que se valeram do mesmo sistema”, complementou André Isensee.

Vitor Ferraz (vice-presidente) e Guilherme Bellintani (presidente) foram os candidatos eleitos em 2020 e cumprem mandato até dezembro deste ano | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Vale ressaltar que o Grupo City comanda todas as questões relacionadas ao futebol do Bahia. Assim, a Associação Civil fica responsável por gerir outros esportes e fiscalizar a SAF. O presidente da Associação, inclusive, também irá integrar o Conselho de Administração da SAF.

Somente poderão votar os sócios de acordo com aptidão estatutária e que estiverem adimplentes com suas obrigações financeiras até o dia 1º de novembro de 2023. A lista final de sócios aptos já foi divulgada pelo clube.