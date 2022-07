“Será o melhor projeto de SAF do Brasil”, diz Leonardo Martinez

Na próxima quinta-feira, 28, o Bahia pode dar um passo importante para sacramentar a apresentação do contrato e a intenção de virar SAF. Para isso ocorrer, o Conselho Deliberativo do clube precisa aprovar o acordo, proposto pela diretoria executiva do Tricolor e o banco Opportunity, com redução de um débito de R$ 115 milhões para R$ 36 milhões para ser pago de forma parcelado.

>>> Leia Mais: SAF gera esperança em torcedores, mas também questionamentos | A TARDE

Durante uma live envolvendo os influenciadores ligados ao Bahia no Canal do Bara, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Leonardo Martinez se mostrou empolgado com a possibilidade de o time virar uma SAF.

“A proposta ainda não chegou para mim, mas algumas situações conversadas com a comissão provisória, a mesa diretora e a diretoria executiva do clube concordamos com as primícias de quitar a dívida e o investimento no futebol, aliás o próprio presidente Bellintani já disse que não estamos atrás de um cheque. Se tudo que conversamos com a diretoria executiva e a comissão provisória da SAF, oficialmente ou extraoficialmente, com Bellintani e o vice-presidente Vitor Ferraz, se materializar você pode ter a certeza absoluta que será o melhor projeto de SAF do Brasil disparado e teremos um clube mais forte e mais vencedor em breve”, disse o presidente do Conselho Deliberativo do clube.

Após a aprovação do acordo com o banco Opportunity, a diretoria executiva, composta pelo presidente Guilherme Bellintani e o vice-presidente Vitor Ferraz, poderá apresentar a proposta para a instituição virar SAF. Na sequência a Comissão da SAF e a Comissão de Marketing e Negócio analisam e aprovando enviam para votação em Assembleia Geral de Sócios.