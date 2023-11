Sidney, do Bahia, é convocado para disputar Copa do Mundo Sub-17 | A TARDE

O volante Sidney, do Bahia, foi convocado para a Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo Sub-17. O time verde e amarelo, comaandado pelo treinador Phelipe Leal, irá disputar o mundial da categoria na Indonésia, em novembro.

Um dos destaques das divisões de base do Bahia nos últimos anos, Aos 17 anos, Sidney tem chamado a atenção. Ele foi incorporado ao time Sub-20 e conquistou o Baianão da categoria. Ele também disputou alguns amistosos na equipe.

As partidas da Copa do Mundo Sub-17 serão realizadas no estádio Internacional de Jacarta, na Indonésia. Sidney se apresenta no dia 23 de outubro na Granja Comary, concentração da Seleção Brasileira em Teresópolis-RJ, onde será submetidos a exames médicos e dará início aos treinos.

Tetracampeão da categoria, o Brasil está no grupo Grupo C, com Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. A equipe entra em campo no dia 11 de novembro, às 9h, contra o Irã, válido pelo jogo de estreia.