Sob chuva, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Bragantino | A TARDE

O Bahia finalizou, na manhã deste sábado, 11, a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. O jogo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para as 18h30 de domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni promoveu um treino tático dando ênfase ao posicionamento do time e fazendo ajustes defensivos. Em outro campo, sob orientação do auxiliar Charles Hembert, os jogadores realizaram um trabalho de bolas paradas. No fim, alguns atletas treinaram cobranças de falta.

Sem novos desfalques por lesões ou suspensões, Rogério Ceni pode repetir a escalação do Bahia pelo quarto jogo seguido. Caso isso aconteça, o Tricolor vai entrar em campo com a seguinte escalação: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

