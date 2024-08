Sonho do tri? Probabilidade de título do Bahia cai para 1%

Rafael Ratão, atacante do Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Sem vencer há quatro rodadas, o Bahia vive um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro que o afastou da briga pela primeira posição da tabela. Atualmente fora do G-6, as chances do terceiro título nacional do Tricolor ruíram e não passam de 1,1%, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O aproveitamento atual do Bahia no Brasileirão é de 53%, mas a probabilidade de ficar com a taça é menor do que a de Atlético-MG (1,2%) e Athletico-PR (1,2%), que estão atrás do Tricolor na tabela com aproveitamento de 51%, mas com dois jogos a menos.

Quem também aparece com maiores chances de ser campeão brasileiro é o Fortaleza, 4º colocado com 63% de aproveitamento. A probabilidade do Tricolor do Pici é de 12,9% atualmente. Veja os números do top 10 do Brasileirão:

1- Flamengo: 32,1%

2- Botafogo: 25,3%

3- Cruzeiro: 17,7%

4- Fortaleza: 12,9%

5- Palmeiras: 5,7%

6- São Paulo: 1,9%

7- Atlético-MG:1,2%

8- Athletico-PR: 1,2%

9- Bahia: 1,1%

10- Red Bull Bragantino: 0,31%

O próximo desafio do Bahia no Campeonato Brasileiro está marcado para as 16h de domingo, 4. O adversário é o Fluminense e o jogo será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Antes disso, nesta terça-feira, 30, o Tricolor encara o Botafogo pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para as 21h30, no Estádio Nilton Santos.