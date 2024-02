Sorteio da Copa do Brasil define o Moto Club como adversário do Bahia | A TARDE

O Esporte Clube Bahia já sabe quem vai enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu na tarde desta terça-feira, 30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e definiu o Moto Club, do Maranhão, como adversário do Esquadrão. Caso avance, o tricolor baiano pegará o vencedor do duelo Caxias x Portuguesa Santista.

A equipe comandada por Rogério Ceni integrava o pote A, composto pelas clubes melhores ranqueados no Rankig Nacional de Clubes (RNC), e só poderia enfrentar as equipes que faziam parte do pote E, que possuem o mando de campo. O confronto será disputado em apenas uma partida, e o Bahia tem a vantagem do empate, mas terá que decidir quem avança à próxima fase longe da Arena Fonte Nova. O embate acontecerá nos dias 21 ou 28 de fevereiro, no estádio Castelão, em São Luís.

Os chaveamentos para os confrontos da segunda fase também foram sorteados, considerando previamente se o vencedor de um confronto na primeira fase atuará como mandante ou visitante na etapa subsequente. Na segunda fase, em situação de empate no placar, a definição dos times classificados será determinada por meio de cobranças de pênaltis.