Sport supera o Bahia em maior transação entre clubes nordestinos | A TARDE

O Sport ultrapassou o Bahia e agora é responsável pelo maior de negociação entre clubes nordestinos. O Leão da Ilha desembolsou R$ 7 milhões pelo centroavante Gustavo Coutinho, que pertencia ao Fortaleza.

Anteriormente, a compra mais cara havia sido do zagueiro Marcos Victor, que o Bahia contratou no ano passado. O jovem defensor estava no Ceará e o Tricolor adquiriu em definitivo por quase R$ 4 milhões.

O valor pago pelo Sport a Gustavo Coutinho corresponde a 70% do passe do atleta. Esta será a segunda passagem do centroavante pelo time pernambucano, a primeira aconteceu em 2022, quando atuou por empréstimo durante seis meses.

Já em 2023, Coutinho foi o artilheiro da Série B jogando pelo Atlético-GO, marcando 16 gols e anotando quatro assistências em 37 jogos disputados.

Confira as oito maiores transferências entre dois clubes nordestinos:



1º - Gustavo Coutinho (Fortaleza/Sport, 2024) - R$ 7 milhões

2º - Marcos Victor (Ceará/Bahia, 2022) - R$ 3,9 milhões

3º - Romarinho (Fortaleza/Sport, 2023) - R$ 2,5 milhões

4º - Bruno Pacheco (Ceará/Fortaleza, 2022) - R$ 2 milhões

5º - Cléber Santana (Sport/Vitória, 1997) - R$ 1,5 milhão

6º - Fernando Sobral (Sampaio Corrêa/Ceará, 2018) e Chiquinho (Sport/Vitória, 1997) - R$ 1,3 milhão

7º - Ronaldo Alves (Náutico/Sport, 2016) e Jean Carlos (Náutico/Ceará, 2022) - R$ 1,1 milhão

8º - Russo (Sport/Vitória, 1997) - R$ 1 milhão