Sub-20 do Bahia vence mais uma e assume vice-liderança do Brasileirão

Autores dos gols posam para foto no Estádio Presidente Vargas - Foto: Divulgação | EC Bahia

A equipe sub-20 do Bahia venceu o Fortaleza por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira, 20, no Estádio Presidente Vargas. Pedrinho e Gustavo Ulguim marcaram os gols do Tricolor de Aço, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

O resultado colocou o Bahia na vice-liderança da competição com 19 pontos em 10 jogos. O Palmeiras é o líder com 27. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Santos no CT Rei Pelé, na terça-feira, 25, às 15h.

O time comandado por Rogério Ferreira entrou em campo com Pedro; Fred (Gerald), Daniel (Dodô), Kauã Davi e Rafael (Lucas); Wendel (Pedrinho), Paulo Souto e Roger (Jota); Vitinho (Juninho), Tiago e Gustavo Ulguim.