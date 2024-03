Thaciano completa 70 jogos pelo Bahia e vira destaque com Ceni | A TARDE

Contra a Juazeirense, no último domingo, 25, Thaciano completou 70 jogos com a camisa do Bahia. O meia, inclusive, foi o autor da assistência para o gol de Ademir, que garantiu os três pontos para o Tricolor. Com ela, o jogador agora soma 25 participações em gols com a camisa do Esquadrão, sendo 13 bolas na rede e 12 assistências.

Desde a chegada do técnico Rogério Ceni, em setembro do ano passado, os números de Thaciano são ainda mais expressivos. São 11 participações em gols (seis gols e cinco assistências) em 22 jogos.

Ambos os números chamam a atenção pelo equilíbrio entre gols e assistências e pelo fato de Thaciano não atuar em apenas uma posição na equipe. Seja como volante, jogando aberto ou centralizado ou até como centroavante, o jogador não se esconde do jogo e sempre busca participar das jogadas ofensivas do Bahia.

Foi assim no triunfo sobre o Sport, pela Copa do Nordeste. Thaciano atuou como centroavante, marcou um dos gols do Bahia, que terminou vencendo por 2 a 1. Na ocasião, o técnico Rogério Ceni explicou a decisão.

“Eu gosto muito de ter um jogador com mais característica de ataque ao espaço, de alguém que ajuda a marcar. Temos bons jogadores para pifar, então esse jogador que se movimenta é importante. Aquele nove de área, nesse sistema, sofre um pouco com a gente. Por isso que a gente prefere jogadores com boas movimentações, alguém com velocidade para atacar o espaço”, disse o treinador.

Técnico Rogério Ceni passa orientações a Thaciano | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Pelo lado de Thaciano, ele deixou claro que o comportamento foi treinado e que está à disposição do comandante para atuar onde for preciso e ajudar o Bahia a conquistar os resultados positivos.

“O Rogério teve um papo comigo, eu vim treinando na pré-temporada. Isso foi treinado, ele confia em mim, estou me adaptando, me soltando mais nessa posição para poder ajudar o grupo e poder ajudar o Bahia”, afirmou o meia polivalente.

O Bahia de Thaciano e Rogério Ceni volta a campo nesta quarta-feira, 28, contra o CRB, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. A bola rola a partir das 21h30 no Estádio Rei Pelé, em Maceió.