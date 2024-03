Thaciano revela "honra" após marcar gol histórico do Bahia | A TARDE

Além de conquistar a vaga na terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, 12, o Bahia viu Thaciano entrar para a história do clube. O polivalente jogador marcou o gol 10 mil da trajetória do Tricolor ao virar o jogo sobre o Caxias, no Estádio Centenário.

A marca histórica atingida por Thaciano aconteceu pouco mais de 10 anos após o gol 9 mil, marcado pelo atacante Fernandão, contra o Náutico, em 2013. Após a partida, o meia disse que só ficou sabendo do feito no intervalo e que aproveitou para comemorar com os companheiros.

“Eu não sabia [que podia marcar o gol 10 mil]. Ali no intervalo que o Bruno (assessor do clube) me falou dessa honra de chegar aos 10 mil gols do Bahia, entrar para a história desse clube gigante, histórico. Fico muito feliz e mais feliz ainda pela classificação do jeito que foi”, disse Thaciano.

“Tentei aproveitar o máximo junto com meus companheiros, ainda não peguei no celular. Nesses momentos sempre chega muita mensagem, mas estou tentando aproveitar ao máximo com meus companheiros porque a gente vem de uma semana muito difícil de viagem, de jogos, e que não é fácil. O grupo todo está de parabéns, o staff todo está de parabéns, o Bahia está de parabéns”, complementou.

Quem também comentou a marca foi o técnico Rogério Ceni, que elogiou o desempenho de Thaciano durante o início de temporada. "Fico feliz por ele. Ele vem fazendo um ano espetacular, vem ajudando muito, se entregando muito. Acho que o gol dele representa o espírito de todos. É legal ficar marcado na história. Tantos craques fizeram gols para chegar nesse gol 10.000. É uma marca para se guardar com carinho. O gol é dele, mas tenho certeza que todos ficam felizes."

Em suas redes sociais, o Bahia divulgou uma lista com nove dos dez jogadores que marcaram cada mil gols. Além de Fernandão, nomes como Marcão e Baiaco estão entre os atletas que entraram para a história do clube. Em 1961, Aguinaldo marcou duas vezes para o Esquadrão contra o Fortaleza e foi capa do Jornal A TARDE, que destacou a partida de Didico, que deixou o artilheiro na cara do gol.

Capa do Jornal A TARDE em outubro de 1961 | Foto: Reprodução | TV Bahia

Neste final de semana, o Bahia já pode iniciar a contagem rumo ao gol 11 mil. O Tricolor vai receber o Jequié no sábado, 16, na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Baiano e está marcada para as 16h.