Valendo milhões e vaga na terceira fase, Bahia visita o Caxias no RS | A TARDE

Vivendo bons momentos em seus respectivos campeonatos estaduais, Caxias e Bahia se enfrentam nesta terça-feira, 12, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo é eliminatório e, diferente da fase anterior, nenhuma das duas equipes terão a vantagem do empate.

Caso não haja um vencedor após o tempo regulamentar, a decisão da vaga na próxima fase será decidida em disputa de pênaltis. Importante ressaltar que além de conquistar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o time que sair vencedor deste confronto vai embolsar cerca de R$ 2,2 milhões



No Campeonato Gaúcho, o Caxias terminou a primeira fase na terceira colocação, atrás apenas de Internacional e Grêmio. Nas quartas de final, a equipe treinada por Argel Fuchs, ex-Vitória, eliminou o São José em casa, ao vencer por 1 a 0. Agora o Grená encara o Grêmio na semifinal.

Quem também está na fase semifinal é o Bahia, no Campeonato Baiano. Após terminar a primeira fase com a melhor campanha, o time comandado por Rogério Ceni venceu o Jequié por 1 a 0 no jogo de ida e ficou mais próximo de conquistar uma vaga na decisão do estadual.

Retorno importante

Os principais nomes do time do Caxias são Tomas Bastos, Gabriel Silva e Emerson Martins. Juntos, participaram de oito gols do time no ano, o que totaliza 47% dos tentos anotados pelo clube na temporada. O meia Tomas, inclusive, retorna ao time após cumprir suspensão no último jogo.

Escalação provável: Fabian Volpi; Marcelo, Denilson, Cezar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Emerson Martins, Elyeser e Tomas Bastos; Vitor Feijão e Gabriel Silva.

Titulares em ação

Ainda que tenha declarado que não há titulares no Bahia, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo o que tem de melhor. Marcos Felipe volta ao gol, já que é o escolhido para as copas, enquanto Luciano Juba e Rezende disputam uma vaga na lateral esquerda.

Escalação provável: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Luciano Juba (Rezende); Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir e Thaciano.

FICHA TÉCNICA

Caxias x Bahia, segunda fase da Copa do Brasil 2024

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS

Data: terça-feira, 12/03/2024

Horário: 21h30

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Caxias: Fabian Volpi; Marcelo, Denilson, Cezar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Emerson Martins, Elyeser e Tomas Bastos; Vitor Feijão e Gabriel Silva. Técnico: Argel Fuchs

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Luciano Juba (Rezende); Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni