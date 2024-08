Vídeo: advogado da Bamor detona mudança em plano de sócios

Mudanças no Esporte Clube Bahia não agradou advogado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O advogado da torcida organizada Bamor, Dr. Otto Lopes, detonou o novo plano de sócios do Bahia, que exige que o torcedor pague 15% do valor do ingresso para realizar o check-in. Ele afirmou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 26, que já está no processo para derrubar a decisão, alegando que o clube está praticando uma ação abusiva.

Leia também:

>>>Arena Fonte Nova oferece aulas gratuitas para crianças e adultos

>>>Enfim, chegou! Luciano Rodriguez desembarca para assinar com o Bahia

"Eu vislumbro práticas abusivas nas alterações. Primeiro, o acesso da modalidade do sócio Acesso Garantido deixa de ser garantido, porque você tem que fazer check-in, e a cada jogo paga um valor conforme a alteração da zona do estádio que frequenta. Outro detalhe importante são os aumentos, que na soma acabam sendo abusivos", afirmou o advogado.

"É um aumento, sim, abusivo, que fere latentemente o Código de Defesa do Consumidor. Não sei se o Conselho Deliberativo do Bahia está inerte quanto a essa situação, mas iremos, juridicamente, buscar barrar esse aumento abusivo com o corpo jurídico aqui do escritório", concluiu.

>>>Ex-goleiro do Bahia anuncia afastamento dos gramados aos 27 anos

>>>Bahia chega na primeira sequência de três jogos sem vencer em 2024

Não foi só o advogado que não gostou das alterações. Boa parte da torcida protestou contra a situação e, inclusive, está ameaçando deixar o quadro de sócios do Bahia, que hoje tem 78 mil torcedores.