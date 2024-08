Bahia chega na primeira sequência de três jogos sem vencer em 2024

Jean Lucas e Thaciano lamentam lance desperdiçado na partida diante do Corinthians - Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

Vivendo o momento de maior oscilação no Campeonato Brasileiro, o Bahia agora acumula um período de três jogos consecutivos sem vencer. Após ser derrotado por Cuiabá e Corinthians na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Tricolor dessa vez escapou de perder para o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, arrancando um empate no apagar das luzes.

Apesar de ficado três partidas sem triunfar na sequência contra Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, e nas finais do Campeonato Baiano contra o Vitória, o Bahia utilizou uma formação alternativa no primeiro desses compromissos, quando escalou praticamente uma equipe toda formada por jogadores da base e foi goleado por 4 a 0 para o Belo.

Leia mais:

Com lesão grave, Junior Santos é desfalque certo contra o Bahia

Internacional x Bahia: Colorado tem desfalque importante para o duelo

Bahia iguala sua melhor campanha nos pontos corridos; veja como acabou



Com isso, é a primeira vez na temporada que o time principal do Bahia passa três partidas seguidas sem nenhum triunfo. A inédita marca negativa resulta na saída do Esquadrão do G-6 do Brasileirão, grupo de classificados para, pelo menos, a fase preliminar da Copa Libertadores.



Veja abaixo a lista de jogos do jejum tricolor:

- Bahia 1x2 Cuiabá - 17ª rodada

- Bahia 0x1 Corinthians - 18ª rodada

- Atlético-GO 1x1 Bahia - 19ª rodada

Além dos tropeços seguidos, o Bahia teve atuações ruins em todas as três partidas. "Sofrer nesse Brasileiro todo mundo sofre para conseguir resultados, e nem sempre são os triunfos", disse o técnico Rogério Ceni.

O Bahia agora quer evitar que esse jejum de vitórias aumente. Para isso, precisa derrotar o Internacional no sábado, 27, às 20h, na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 20ª rodada da Série A.