Com lesão grave, Junior Santos é desfalque certo contra o Bahia

Júnior Santos saiu de campo machucado na partida contra o Internacional - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Adversário do Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo anunciou nesta quinta-feira, 25, que o atacante Júnior Santos foi submetido a uma cirurgia na tíbia esquerda. O procedimento, realizado com sucesso, marca o início de um período de recuperação que pode durar até três meses.

A lesão ocorreu durante a partida contra o Internacional no último sábado, 20, quando Júnior Santos sofreu uma fratura na perna ao fazer uma arrancada no meio-campo. O jogador, que veste a camisa 11, imediatamente sentiu o impacto e levou a mão ao tornozelo esquerdo, sinalizando a gravidade do ocorrido.

Outra baixa

Além do Júnior Santos, o Glorioso também não vai poder contar com o meio-campista Eduardo, que deverá desfalcar a equipe de Artur Jorge por cerca de 20 semanas.

O técnico Rogério Ceni ganhou três novos desfalques para o próximo jogo do Bahia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Victor Cuesta, o volante Rezende e o meia Jean Lucas receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Atlético-GO e cumprirão suspensão automática no confronto contra o Internacional.