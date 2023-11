Vídeo: Irritado, Ceni cobra zagueiro no meio do gramado após derrota | A TARDE

Após o apito final da derrota do Bahia, com direito a gol sofrido contra o São Paulo aos 52 minutos do segundo tempo, o técnico Rogério Ceni entrou no gramado da Arena Fonte Nova visivelmente irritado e foi direto até o zagueiro Victor Hugo. Ele fala alguma coisa ao defensor e o capitão Kanu foi até o local para evitar alguma confusão. O treinador então começa a caminhar em direção ao vestiário bradando algo, incoformado com o resultado.

Ao fim da partida, Rogério Ceni demorou mais do que o normal para dar entrevista coletiva, chegando na sala de imprensa da Arena Fonte Nova por volta das 23h20. Ele foi questionado sobre a situação imediatamente e explicou o que falou a Victor Hugo.

"Nessa parte do jogo, o Vitor Hugo, no intuito de vencer a partida foi para o ataque. Disse para ele que tem determinados momentos do jogo que a gente tem que manter a posição, que não pode ser uma decisão, eu sei que todo mundo quer vencer, mas o ponto era na ausência do triunfo, esse ponto era muito importante para a gente", disse.

Com a derrota, o Bahia termina a 36ª rodada do Brasileirão com 41 pontos, na 17ª posição. O Tricolor está um ponto atrás do Vasco e a dois do Santos. Ainda enfrenta América e Atlético Mineiro para tentar evitar a volta para a segunda divisão.

Momento em que Rogério Ceni entra na gramado da Fonte Nova Alô Juca