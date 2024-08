Vídeo: zagueiro do Atlético-GO foi expulso de maneira inusitada contra o Bahia

Alix Vinicius em campo pelo Atlético-GO - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, foi palco de um momento inusitado na noite desta quarta-feira, 24, durante a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alix Vinicius, do Atlético-GO, foi expulso de maneira bizarra na partida contra o Bahia, que terminou empatada em 1 a 1.

Natural de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, Alix Vinicius recebeu seu primeiro cartão amarelo aos 36 minutos do segundo tempo, quando sua equipe vencia por 1 a 0. Nos acréscimos da partida, aos 52 minutos, o zagueiro tirou a camisa achando que o árbitro havia encerrado o jogo. Ele terminou advertido com o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. O lance foi relatado em súmula.

No minuto seguinte após a expulsão de Alix, o Bahia aproveitou a superioridade numérica e conseguiu empatar o jogo com Jean Lucas. Logo após o gol de empate, o árbitro apitou o final da partida e causou a fúria dos jogadores do Atlético-GO, que partiram para cima dele. A Polícia Militar precisou intervir para evitar uma confusão ainda maior.

Confira o momento em que Alix tira a camisa: