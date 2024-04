Vitória x Bahia: onde assistir e escalações | A TARDE

Uma das principais rivalidades do Brasil, o clássico Ba-Vi volta a decidir um título estadual após cinco temporadas. Neste domingo, às 16h, o Vitória recebe o Bahia, no Barradão, para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano de 2024.

Onde assistir

Transmissão: TVE Bahia (TV aberta e Youtube)

Escalações prováveis

Vitória - técnico: Léo Condé

Em busca do 30º título estadual de sua história, o Vitória de Léo Condé poupou quase todos os titulares no meio de semana, quando o Rubro-Negro venceu o Treze-PB por 3 a 0, pela Copa do Nordeste. Com exceção dos reforços que chegaram após o período de inscrição, o Leão vai entrar em campo com força máxima.

Provável time: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castilho e Alerrandro.

Bahia - técnico: Rogério Ceni

Atual campeão, o Bahia vai em busca do 51º título e não só poupou os titulares, como mandou a equipe sub-20 para enfrentar o Botafogo-PB, em João Pessoa, pela Copa do Nordeste. Com a semana cheia para treinar, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo o que tem de melhor à sua disposição.

Provável time: Marcos Felipe (Adriel); Arias, Kanu, Cuesta e Rezende (Luciano Juba); Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir (Biel) e Thaciano.