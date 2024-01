Volante ex-Bahia e Jacuipense é anunciado pelo Corinthians | A TARDE

O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, tomou posse nesta terça-feira, 2, e já chegou anunciando a contratação de três reforços para a temporada 2024. Entre eles, o volante Raniele, ex-Bahia e Jacuipense, que se destacou em 2023 pelo Cuiabá, no Campeonato Brasileiro. Os outros dois foram os gringos Rodrigo Garro (Argentina) e Diego Palacios (Equador).

Aos 27 anos, Raniele assinou por cinco anos com o Timão. Baiano de Baixa Grande, município que fica a cerca de 250 km de Salvador, ele atuou pelo Jacuipense em 2020 e pelo Bahia no ano seguinte.

Quem esteve presente na cerimônia de posse de Augusto Melo no Corinthians foi o presidente do Bahia Emerson Ferretti, que foi empossado em dezembro de 2023. O ex-goleiro está em São Paulo em busca de parcerias para projetos do Tricolor.

Emerson Ferretti (à esq.) ao lado de Augusto Melo, novo presidente do Corinthians | Foto: Divulgação | EC Bahia