Colômbia vence Alemanha e se coloca no caminho do Brasil na Copa

Com dois títulos de Copa do Mundo, em 2003 e 2007, e medalhista de ouro na Olimpíada de 2016, a poderosa Alemanha perdeu de 2 a 1 para a Colômbia neste domingo, 30, em Sidney, na Austrália.



O resultado da partida, válida pela segunda rodada da primeira fase da Copa, foi considerado como surpreendente para alguns comentaristas esportivos, que enxergavam a equipe europeia como favorita para terminar como líder do grupo H.

A Colômbia abriu o placar com um golaço da craque Linda Caicedo, atacante do Real Madrid de 18 anos, aos 6 minutos do segundo tempo. As alemães empataram de pênalti aos 43 do segundo tempo com Popp, em uma das raras chances de gol da equipe alemã no jogo. Aos seis minutos de acréscimo, a lateral-esquerda Vanegas marcou de cabeça e deu a vitória para Las Cafeteras.

Com o resultado, a Colômbia joga por um empate contra o Marrocos, na quinta-feira, 3, para terminar a primeira fase na liderança do grupo H. A Alemanha precisa de vitória contra a Coreia do Sul no mesmo dia para se classificar, mas a liderança dependeria da derrota da Colômbia.

Com a derrota para a França neste sábado, 29, o Brasil precisa vencer a Jamaica na quarta-feira, 2, para passar da primeira fase. No entanto, a favorita para terminar na primeira colocação é a França, que enfrenta na última rodada o Panamá, que foi derrotado nos dois jogos anteriores e já está eliminado.

A Colômbia, dessa forma, se coloca no caminho do Brasil nas oitavas de final, caso a Seleção Brasileira passe de fase.