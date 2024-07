Dorival celebra grande atuação de Vini Jr: "tudo o que queremos"

Vini Jr. desequilibrou a favor do Brasil contra o Paraguai - Foto: CBF Oficial

A goleada do Brasil por 4x1 sobre o Paraguai em Las Vegas nesta sexta-feira, 28, pela Copa América, não só manteve vivas as chances da Seleção se classificar em primeiro como resgatou a confiança no estilo de jogo ofensivo e, sobretudo, na capacidade de Vini Jr. de decidir.

Após o jogo, o técnico Dorival Júnior se desmanchou em elogios ao camisa 7, principal referência técnica do time. Vini fez dois gols, deu belos dribles e irritou os marcadores paraguaios. Em entrevista coletiva Dorival falou sobre a atuação do craque:

"Vini fez partida plasticamente perfeita, com grandes lances, grandes jogadas, dinâmico, efetivo, direto e participativo, tudo o que queremos destes jogadores de capacidade única", disse Dorival.

Dorival lembrou que, na partida anterior, Vini estava muito bem marcado, por "até três jogadores, tanto pela esquerda como pela direita". Contra o Paraguai, segundo o técnico, "a efetividade foi muito maior, a maneira como atuamos criou dificuldades para o adversário, principalmente quando deixamos um para um", explicou.

Essa mudança passou por um ajuste feito ainda no primeiro tempo, como detalhou o treinador. "Estávamos tendo problema sério no início, o Enciso flutuava, e o Paquetá dava passos atrás, facilitando iniciação dos volantes adversários. Passando João para o lado esquerdo, demos liberdade ao Bruno, o João segurava um pouco, o Enciso começamos a neutralizar o que eles tinham de melhor", disse o comandante da Seleção. E acrescentou:

"Depois passamos Rodrygo ao lado direito para que ele aproximasse com Savinho, que estava isolado. Algumas mexidas de acordo com o que a equipe apresenta, facilita mexer sem precisar trocar peças. Trouxemos o Wendel por dentro, ele praticamente jogava como terceiro homem de meio, mas com liberdade para explorar corredores quando Vini estava aberto, ou quando Vini ia por dentro usava flancos. Mudanças importantes e fundamentais para o grande resultado", analisou Dorival.